WOLVENNEST: Titeltrack zum neuen Album

Die belgische, zehnjährige Formation hat vor zwei Wochen das Video zu 'The Dark Path To The Light' veröffentlicht, welches von deren Sängerin Shazzula in Zusammenarbeit mit Mothemeister kreiert wurde. Dabei handelt es sich um den Titelsong des im Oktober erscheinenden Albums.

Die Herbsttour mit E-L-R enthält folgende Termine:

06.10.2023 Brüssel (BE), Botanique - Orangerie

27.10.2023 Köln, MTC

28.10.2023 Maastricht (NL), Samhain Festival, Muziekgieterij

29.10.2023 Paris (FR), Petit Bain

30.10.2023 Martigny (CH), Sunset Bar

31.10.2023 Luzern (CH), Musikzentrum Sedel

01.11.2023 Wiesbaden, Kesselhaus

02.11.2023 Breslau (PL), Klub Lacznik

03.11.2023 Krakau (PL), Klub Zascianek

04.11.2023 Leipzig, UT Connewitz

05.11.2023 Berlin, Privat Club

In Brüssel soll die Release-Show stattfinden. In Leipzig werden neben den beiden vorgenannten Bands auch HEMELBESTORMER und FYRNASK die Bühne betreten. Der von Swansea Concerts präsentierte Konzertabend firmiert unter dem Titel "The Raven’s Roar – A Summoning of the Occult". Insofern sind noch kostengünstige Early-Bird-Tickets verfügbar, gibt es doch für weniger als 25 Euro vier Bands in historischer Kulisse zu erleben.

