APOCALYPTICA: 'Bittersweet'

Mit 'Bittersweet' präsentiert uns APOCALYPTICA ein weiteres Live-Video, das 2010 in der "Sibelius Academy" in Helsinki aufgenommen wurde und im Original ebenfalls vom Album "7th Symphony" stammt. Für mich eines der schönsten Stücke der Finnen. Lasst euch von dieser tollen Akustik-Version begeistern.



Bittersweet (Acoustic At The Sibelius Academy, 2010)







https://www.youtube.com/watch?v=1aRLgSl9ycg

