ALTERIUM: Debüt-Single

Nachdem die neue italienische Power Metal Band rund um ihre charismatische Ausnahme-Stimme Nicoletta Rosellini (ex. KALIDIA, WALK IN DARKNESS), erst kürzlich einen weltweiten Plattendeal bei AFM Records bekannt gab, stellt das Quintett heute ein Musikvideo zu ihrer ersten Single 'Drag Me To Hell' aus dem kommenden Debüt-Album vor.



Drag Me To Hell







https://www.youtube.com/watch?v=CnDVSF6tIvQ

Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alterium drag me to hell