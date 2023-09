LOST TO THE VOID: Album draußen plus Hörprobe

Heute ist das neueste Album "Embrace In Disgust" der kalifornischen Death-Metal-Truppe LOST TO THE VOID auf den Markt gekommen. Als Hörprobe gibt es ganz frisch einen Audioclip zu 'A Welcomed Plague'.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: lost to the void embrace in disgust a welcomed plague