WITHIN THE RUINS: neues Album

Am 23. August 2024 erscheint via MNRK Heavy "Phenomena II", das neue Album der Progressive-Deathcore-Band WITHIN THE RUINS. Einen ersten Höreindruck gibt es mit der Single 'Castle In The Sky'.



"Phenomena II" Trackliste:



01. Castle In The Sky

02. Daywalker

03. Demon Killer

04. Level 12

05. Eater Of Worlds

06. The Last Son

07. Chaos Reigns

08. Death Mask

09. Corruption

10. A World On Fire

11. Enigma II



Castle In The Sky







https://www.youtube.com/watch?v=_2tsCV4Yyss

