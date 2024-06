TANKARD: Wechsel hinter der Schießbude

Die Frankfurter Thrasher von TANKARD haben bekanntgegeben, dass es einen Wechsel hinter dem Schlagzeug gibt. Der bisherige und langjährige Schlagzeuger Olaf Zissel, der immerhin seit der "Two-Faced-Tour" im Jahr 1994 die Felle verdrischt und das Bier leert, ist auf eigenem Wunsch ausgestiegen. Der neue Mann heißt Gerd Lücking (ex-HOLY MOSES, ex-REBELLION, ex-VERITAS MAXIMUS, ex-COURAGEOUS), ist schon ein paar Mal als Aushilfsschlagzeuger in den vergangenen Jahren eingesprungen und war vor allem seit Jahren für den Live-Sound der Band verantwortlich. Quasi ein logischer Schritt.

Olaf: "Nach über 30 Jahren der Doppelbelastung (Job & Band) ist bei mir die Motivation abhanden gekommen. Ich möchte dem körperlichen Verfall und dem Wunsch nachkommen, mal wieder ganz normale Dinge tun zu können. Etwa wie Bier brauen, den Angelschein machen oder im darknet Handgranaten kaufen..."

Gerd: "Es ist gerade mal etwas mehr als 36 Jahre her, als ich 1988, und mit zarten 13 Jahren, den Jungs von TANKARD im Volksbildungsheim zu Frankfurt zugejubelt habe und mir sofort klar war: So viel Bier möchte ich auch irgendwann mal in nur 90 Minuten trinken können. Heute, nachdem mir diese Gabe in harter Arbeit antrainiert habe und unglaubliche 25 Jahre am Mischpult (und bereits der einen oder anderen Aushilfe an den Drums bei der einen oder anderen Show) dazwischen, trete ich ein sehr schweres Erbe an und übernehme den Drumhocker, in der Hoffnung, die Spielfreude meines Vorgängers zu reproduzieren und bei der massiven Bühnenpräsenz der Band auch nur ansatzweise mithalten zu können. Ich danke den Jungs, meinen Freunden und Brüdern von TANKARD für ihr großes Vertrauen."

