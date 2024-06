AC/DC-Gewinnspiel: Der Gewinner ist...

...wahrscheinlich komplett aus dem Häuschen, vor wenigen Minuten eine Mail mit der Mitteilung des tollen Gewinns bekommen zu haben!

Abermals habt ihr euch alle selbst übertroffen: Kamen bei der JUDAS PRIEST-Jacke schon knapp 400 Einsendungen auf uns zu, sind es diesmal sogar 465 Einsendungen gewesen!

Leider gab es viele doppelte, dreifache und sogar vierfache Einsendungen, die wir entsprechend aussortiert haben. Bitte bleibt so fair, mit jeweils nur einer Einsendung künftig an den Start zu gehen. Mehrfache Einsendungen bringen in diesem Fall nichts :)

Jedenfalls freuen wir uns, die Jacke einer sehr glücklichen Gewinnerin in Ostwestfalen, genauer gesagt nähe Detmold, zukommen zu lassen. Wir wünschen dir ganz viel Freude mit der AC/DC-Jacke!