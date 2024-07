Neuigkeiten von EISREGEN

EISREGEN veröffentlicht mit 'Schmutzliebe' die erste Video Single aus dem kommenden, neuen Album "Abart". Das 17. Album der Band erscheint am 16. August 2024 bei Massacre Records, und wird als 2-CD Mediabook, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl 2-LP und Digitalen Formaten erhältlich sein. Das Box Set beinhaltet das 2-CD Mediabook, Fahne (mit unzensiertem Covermotiv), einen Schlüsselanhänger, sowie eine signierte, beidseitig bedruckte Postkarte.



"Abart" Trackliste:



CD 1

01. Am Abgrund

02. Ich und mein Bolzenschussgerät

03. Im blutroten Raum

04. Lebendköder

05. Dem Menschsein so fern

06. Schöner sterben

07. Hinterland

08. Rasierfleisch

09. Abart

10. Schmutzliebe

11. Totkörperkunst



CD 2

1. Die Rückkehr der Elektro Hexe

2. Electro Baba Yaga

3. 1000 tote Nutten 2024



Schmutzliebe







https://www.youtube.com/watch?v=vS7Vhq7c8mo



EISREGEN Live:



12.-13.07.2024 DE Königsee - M.U.R. Open Air

16.08.2024 DE Hannover - Subkultur (Record Release Show)

17.08.2024 DE Leipzig - Hellraiser (Record Release Show)

11.10.2024 DE Nürnberg - Cult (*)

12.10.2024 DE Rüsselsheim - Das Rind (*)

18.10.2024 DE Gera - Comma (*)

19.10.2024 DE München - Backstage (*)

26.10.2024 DE Hamburg - Kronensaal (*)

02.11.2024 DE Karlsruhe - Stadtmitte (*)

22.11.2024 DE Bochum - Matrix (*)

23.11.2024 DE Osnabrück - Bastard Club (*)

30.11.2024 DE Passau - Zauberberg (*)

13.12.2024 DE Erfurt - Club From Hell (*)



(*) Abart Tour 2024 mit MAAHES

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eisregen abart schmutzliebe tour 2024