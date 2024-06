WITHIN TEMPTATION: neues Live-Video

Zum heutigen Release der Live-DVD "Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam" zeigt WITHIN TEMPTATION das spektakuläre Live-Video von 'Faster'.



Im Herbst geht es auf die "Bleed Out 2024 Tour", die WITHIN TEMPTATION auch in verschiedene deutsche Städte führt. Begleitet wird die Band dabei von der deutschen Metalcore-Band ANNISOKAY und der ukrainischen Band BLIND8. Der ukrainische Produzent und Sänger Alex Yarmak, mit dem die Band kürzlich die Single 'A Fool's Parade' veröffentlichte, wird ebenfalls als Gastkünstler auftreten.



WITHIN TEMPTATION - Bleed Out 2024 Tour, hier die deutschen Daten:



06.10.2024 Köln - Palladium

14.10.2024 Berlin - UFO

15.10.2024 Hamburg - Sporthalle

16.10.2024 Leipzig - Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt - Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart - Porsche Arena



Faster (Live in Amsterdam)







https://www.youtube.com/watch?v=tEqJhULw_9c

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: within temptation worlds collide tour live in amsterdam dvd faster