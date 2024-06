Neuigkeiten von BROTHERS OF METAL

Heute gibt es mit 'Heavy Metal Viking' ein neues Video von BROTHERS OF METAL. Es ist die Ankündigung ihres neun Albums "Fimbulvinter", das am 1. November 2024 via AFM Records erscheint.



https://www.youtube.com/watch?v=E90K_BhbEtA

