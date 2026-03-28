WINTERFYLLETH und die unerbittliche Jahreszeit

Vom Album "The Unyielding Season", das am 27. März 2026 über Napalm Records erschienen ist, hat die Band das Video zum Titeltrack veröffentlicht.



Chris Naughton über den Titeltrack:

" 'The Unyielding Season' - der Song, der das Konzept des gesamten Albums musikalisch und emotional trägt. Ein wunderschöner, eindringlicher und nachdenklicher Titel, der versucht, die Schwere und Tragweite der aktuellen gesellschaftlichen Umstände einzufangen, die wir weltweit erleben."



The Unyielding Season







https://www.youtube.com/watch?v=rFbcnMJM6qc

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: winterfylleth the unyielding season