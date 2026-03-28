ROSS "THE BOSS" FRIEDMANN, legendärer Gitarrist unter anderem von MANOWAR ist im Alter von 72 Jahren an den Folgen seiner ALS‑Erkrankung verstorben. Sein Tod wurde am 27. März 2026 von der Metal Hall of Fame bestätigt.

Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Ross The Boss aus der Bronx, Friedman, bekannt, der gestern Abend nach einem Kampf gegen ALS verstorben ist.



Als legendärer Gitarrist und geliebter Vater haben seine Musik und sein Geist Fans auf der ganzen Welt ebenso geprägt, wie er selbst von ihnen geprägt wurde. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr alle während seiner gesamten Karriere und besonders in den letzten Monaten gezeigt habt.



Seine Musik bedeutete ihm alles  seine Gitarre war sein Lebenselixier. Diese heimtückische Krankheit hat ihm das genommen.



Sein Vermächtnis mit THE DICTATORS, MANOWAR, der ROSS THE BOSS Band und anderen Kollaborationen wird für immer in unseren Herzen und Ohren weiterleben. Heißt es aus seinem Kreis.

Photo Credit: Andre Schnittker