AUGUST BURNS RED kündigt neues Album "Season Of Surrender" an!
Das Metalcore-Flagschiff AUGUST BURNS RED veröffentlicht am 05.07.2026 das neue Album "Season Of Surrender" via Fearless Records. Den neuen Song 'The Nameless' kann man sich schon jetzt anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=bH2acU8rmW4
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. Legions (feat. Mike Hranica)
02. The Nameless
03. Behemoth
04. Den Of Thieves
05. Sonic Salvation (feat. Jamie Hails)
06. Cerebral Malfunction (feat. MAKE THEM SUFFER)
07. Tear Of The Clouds
08. Whispers Like Splinters
09. S.O.S.
10. New Horizons
11. Forged By Failure
