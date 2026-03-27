OST+FRONT trennt sich von Sänger Herrmann

Wie die Band auf Instagram mitteilte, trennt sich die NDH-Truppe von ihrem langjährigen Sänger Herrmann.

Hier das volle Statement der Band:

"Nach vielen Jahren gemeinsamer Zeit müssen wir heute eine sehr schwere Entscheidung mit euch teilen.

Ganz sicher nicht grundlos und nach sehr langer, intensiver und vieler Gespräche sowie reiflicher Überlegung sind wir als gesamtes Team  Band & Crew  zu dem Schluss gekommen, uns von unserem Sänger Herrmann zu trennen.

Die Gründe liegen in einer Entwicklung über mehrere Jahre, die eine verlässliche Zusammenarbeit für uns nicht mehr möglich gemacht hat. Trotz zahlreicher Versuche, gemeinsam Lösungen zu finden, konnten wir keine nachhaltige Verbesserung erreichen. Herrmann konnte die notwendigen Schritte für eine Veränderung nicht umsetzen, sodass die Situation für uns als Team auf Dauer nicht tragbar war.

Aus Respekt vor Herrmanns Persönlichkeitsrechten können wir keine weiteren Details zu seinen persönlichen Herausforderungen öffentlich machen  wir bitten euch, das zu akzeptieren.

Diese Entscheidung ist uns als gesamtes Team alles andere als leicht gefallen. Wir haben lange gehofft, dass sich etwas ändert, und wollten diesen Schritt unbedingt vermeiden. Am Ende mussten wir jedoch Verantwortung für die Zukunft der Band und für uns selbst übernehmen.

Wir wünschen Herrmann aufrichtig alles Gute für seinen weiteren Weg.

Danke an euch alle für euren Support und euer Verständnis in dieser schwierigen Zeit."