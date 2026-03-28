ANNEKE VAN GIERSBERGEN im Herbst auf Tour

Am 27. März 2026 erschien ANNEKE VAN GIERSBERGENs EP "La Mort", der zweite Teil des EP-Triptychons "La Vie, La Mort, L'Amour". Zum Record Store Day am 18. April erscheint "La Mort" auch in limitierter Auflage auf Vinyl.



Anneke kommentiert:

"Ich bin unglaublich glücklich darüber, wie der zweite Teil der Trilogie geworden ist. Dieses Mal haben wir meine groben Demos im Laufe einer einzigen, ununterbrochenen Woche gemeinsam mit mehreren Mitgliedern meiner Live-Band weiterentwickelt. Das ist heutzutage eher selten, aber dadurch entsteht wirklich eine gemeinsame Atmosphäre, und wir haben den Großteil des Materials in dieser Zeit aufgenommen. In den folgenden Wochen haben wir noch ein paar weitere Parts hinzugefügt, aber Tracks wie 'Red Sky' und 'Fade In Fade Out' haben definitiv dieses Live-Feeling bewahrt."



Im Herbst wird Anneke die neue Musik europaweit live präsentieren. Im Rahmen der neu angekündigten Tour wird sie auch für vier Konzerte nach Deutschland kommen.



Anneke sagt:

"In den letzten Jahren bin ich häufig im Ausland aufgetreten, aber dies wird das erste Mal seit einem Jahrzehnt sein, dass ich mit meiner achtköpfigen Live-Band für eine Reihe von Shows außerhalb der Niederlande unterwegs bin. Ich freue mich unglaublich darauf. Wir werden eine Auswahl an Songs aus meinen jüngsten Veröffentlichungen spielen, aber das Publikum kann sich auch auf eine Reihe von Highlights aus meinem gesamten Repertoire freuen."



Fade In Fade Out







https://www.youtube.com/watch?v=9S5pBAJHlzg



Hier die Deutschland- Termine:



23.11.2026  (DE) Hamburg, Fabrik

25.11.2026  (DE) München, Backstage Halle

27.11.2026  (DE) Köln, Club Volta

28.11.2026  (DE) Aschaffenburg, Colos Saal

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: anneke von giersbergen la mort fade in fade out