ARION entfesselt einen Hurrikan

Die finnische Melodic-Metal-Band ARION ist zurück und läutet mit ihrer neuen Single 'Hurricane' die nächste Album-Ära ein.



Gitarrist Iivo Kaipainen kommentiert:

"Wir freuen uns, mit unserer neuen Single 'Hurricane' zurück zu sein! Der Song bietet einen besonders massiven und eingängigen Refrain sowie ein mitreißendes Hauptriff, beides sind seit langem Markenzeichen der Band. Klingt wie ein klassischer Hit-Song nach bewährtem Schema? FALSCH! Es gibt einen coolen modernen Twist, der die lineare, altbewährte Hit-Formel aufbricht und definitiv jeden Hörer überraschen wird. Überzeugt euch selbst!"



Hurricane







https://www.youtube.com/watch?v=dTO6Q6dJuVY

Quelle: Mona Miluski, RPM Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: arion hurricane