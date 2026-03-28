VARG begrüßt das Morgenrot

Am 22. Mai 2026 erscheint über Napalm Records das Live-Album von VARG: "Live At Wolfszeit Festival 2024". Nach 'Immer Treu' gibt es jetzt mir 'Morgenrot' ein weiteres Video.



VARG über 'Morgenrot':

" 'Morgenrot' erzählt vom Moment nach einer großen Schlacht  wenn der Rauch sich legt und die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne über das Schlachtfeld fallen. In unserer Vorstellung reiten in diesem Augenblick die Walküren über den Himmel und holen die tapfersten Krieger nach Walhalla. Diese Mischung aus Würde, Mythos und epischer Größe macht den Song für uns besonders  und live beim Wolfszeit Festival hat sich diese Atmosphäre perfekt entfaltet."



"Live At Wolfszeit Festival 2024" Trackliste:



01-Aufzug der Heere

02-Schildfront

03-Immer Treu

04-Schildmaid

05-Schwertzeit

06-Morgenrot

07-Zeichen

08-Blutaar

08-Eisenseite

10-Viel Feind, viel Ehr

11-Fylgja

12-Jagd

13-Wir sind die Wölfe

14-Rán

15-Fara til Ranár

16-Ewige Wacht



Morgenrot







https://www.youtube.com/watch?v=JWxIrYCWRB8



Immer Treu





https://www.youtube.com/watch?v=bUwggsCHLGA