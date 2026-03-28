VARG begrüßt das Morgenrot
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Am 22. Mai 2026 erscheint über Napalm Records das Live-Album von VARG: "Live At Wolfszeit Festival 2024". Nach 'Immer Treu' gibt es jetzt mir 'Morgenrot' ein weiteres Video.
VARG über 'Morgenrot':
" 'Morgenrot' erzählt vom Moment nach einer großen Schlacht wenn der Rauch sich legt und die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne über das Schlachtfeld fallen. In unserer Vorstellung reiten in diesem Augenblick die Walküren über den Himmel und holen die tapfersten Krieger nach Walhalla. Diese Mischung aus Würde, Mythos und epischer Größe macht den Song für uns besonders und live beim Wolfszeit Festival hat sich diese Atmosphäre perfekt entfaltet."
"Live At Wolfszeit Festival 2024" Trackliste:
01-Aufzug der Heere
02-Schildfront
03-Immer Treu
04-Schildmaid
05-Schwertzeit
06-Morgenrot
07-Zeichen
08-Blutaar
08-Eisenseite
10-Viel Feind, viel Ehr
11-Fylgja
12-Jagd
13-Wir sind die Wölfe
14-Rán
15-Fara til Ranár
16-Ewige Wacht
Morgenrot
https://www.youtube.com/watch?v=JWxIrYCWRB8
Immer Treu
https://www.youtube.com/watch?v=bUwggsCHLGA
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- varg live at wolfszeit festival 2024 immer treu morgenrot
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