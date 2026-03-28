MOONLIGHT HAZE mit neuem Video

Am 22. Mai 2026 erscheint via Scarlet Records die neue EP "Interstellar Madness" von MOONLIGHT HAZE. Mit dem Video zu 'Moonlight Legion' könnt ihr nun einen ersten Eindruck von der neuen EP gewinnen.



MOONLIGHT HAZE:

"Für 'Moonlight Legion' haben wir uns von allem inspirieren lassen, was wir im Laufe der Jahre gemeinsam mit den Menschen erlebt haben, die von Anfang an Teil der Geschichte dieser Band waren. Die Energie, die wir bei unseren Konzerten vom Publikum bekommen, und die ständige Unterstützung, die wir auch abseits der Bühne spüren, haben uns schon früh bewusst gemacht, dass wir Teil von etwas wirklich Besonderem und Einzigartigem sind  mit diesem Musikvideo wollten wir dieses Gefühl einfangen und echte Momente aus dem Leben zeigen, das wir mit ihnen teilen. Das sind aufregende, lustige und wirklich bedeutungsvolle Erlebnisse  sie erinnern uns daran, wie sehr sich diese Reise dank der Menschen, die Teil davon sind, lohnt, und wie gut es sich anfühlt, sie gemeinsam zu erleben."



Moonlight Legion







https://www.youtube.com/watch?v=x1zh-xc9U_0

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: moonlight haze interstellar madness moonlight legion