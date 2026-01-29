WINTERFYLLETH: Erste Single online
29.01.2026 | 14:19
Die englischen Black Metaller WINTERFYLLETH melden sich am 27. März mit ihrem neunten Album "The Unyielding Season" via Napalm Records zurück.
Zur ersten Single 'Heroes Of A Hundred Fields' gibt's bereits ein Video zu sehen:
Heroes Of A Hundred Fields
https://www.youtube.com/watch?v=j1ZtI1Tg1Hs
