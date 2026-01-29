DEVIN TOWNSEND heizt ein: 'Hotter' ist da
29.01.2026 | 14:26
Devin Townsend hat mit 'Hotter' einen neuen Song veröffentlicht, der auf seinem exklusiven Patreon-Ambient-Album "Seeker Ban Khao Tao" zu finden ist.
Den Track könnt ihr euch weiter unten anhören. Entstanden ist das Ambient-Album "Seeker Ban Khao Tao" während einer Reise des Musikers nach Thailand.
Hotter
https://www.youtube.com/watch?v=sJLlv9PpZ8k
- Quelle:
- Patreon
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- devin townsend hotter seeker ban khao tao patreon
