Vergessene Stimme von PAUL DI'ANNO: Doku kommt im Sommer

Fans von PAUL DI'ANNO dürfen sich im Sommer auf die Veröffentlichung der Dokumentation "DiAnno: Iron Maiden's Lost Singer" freuen, die über Cleopatra Entertainment erscheinen wird.

In der Doku zeichnet Regisseur Wes Orshoski die letzten Lebensjahre von Paul Di'Anno nach, die von schweren gesundheitlichen Rückschlägen geprägt waren. Neben zahlreichen Weggefährten kommen unter anderem James Hetfield, Gene Simmons, Steve Harris sowie Mitglieder von EXODUS, SLAYER MEGADETH, OVERKILL und SEPULTURA zu Wort.

Offizielle Filmbeschreibung:

Seit Mitte der 2010er-Jahre war Di'Anno auf einen Rollstuhl angewiesen, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich während der Covid-19-Pandemie weiter drastisch. Zwei Fans initiierten daraufhin eine Crowdfunding-Kampagne, die es ihm ermöglichte, nach Kroatien zu ziehen. Dort kam es  mit Unterstützung engagierter Helfer und Ärzte  zu einer überraschenden Wendung. Trotz finanzieller Schwierigkeiten versöhnte sich Paul Di'Anno mit seinen früheren Iron-Maiden-Kollegen, fand neue Liebe und kehrte schließlich auf ebenso heroische wie dramatische Weise auf die Bühne zurück. All diese Stationen hält "Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer" fest, an dem Wes Orshoski seit 2017 gearbeitet hat.

Official Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Oqk4b4IJJ6o