Bambi Galore zum

Die Meldung hat zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber sie ist es nach wie vor wert, noch verkündet zu werden.

Es freut sicherlich nicht nur die Hamburger und alle anderen Nordlichter, sondern ganz gewiss auch all jene, die bereits das Vergnügen hatten, den legendären (Konzert-)Abenden dort beizuwohnen.

Aber lassen wir die Verantwortlichen des Bambi doch einfach selbst zu Wort kommen:

"Wir haben eben den Publikumspreis "Lieblingsclub 2025" im Rahmen der Club Awards des Clubkombinat Hamburg gewonnen  und wir sind ehrlich gesagt ziemlich überwältigt. Nicht nur glücklich für uns, sondern vor allem für euch, die das Bambi galore als Ort ihrer musikalischen Heimat gewählt haben. Vielleicht ist es für manche auch mehr als das  ein Raum zum Entdecken, Zusammenkommen und Ausrasten.

Dieser Preis gehört der Crew, die jeden Abend möglich macht, den Bands, die ihre Musik mitbringen, und den Fans, die kommen, zuhören, bleiben und wiederkommen. Danke auch an Stefan für die großartige Laudatio und die wichtige Erinnerung daran, wie essenziell es ist, andere Clubs zu besuchen und zu unterstützen (Lang liege die MS Stubnitz !).

Wir sehen uns im Bambi. "

Wir sagen: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, du verrücktes Bambi!