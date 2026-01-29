CEMETERY SKYLINE auf EU Tour

Die finnische Gothic/Dark-Rock-Institution CEMETERY SKYLINE hat eine Europatour angekündigt. Unterstützt wird die Band dabei von ROYAL SORROW und macht auch in Deutschland halt.







Hier die Tourdaten:





12.05.26 Stockholm

13.05.26 Göteborg

14.05.26 Kopenhagen

15.05.26 Hamburg - Bahnhof Pauli

16.05.26 Berlin - Hole44

17.05.26 Luzern

18.05.26 München - Backstage

20.05.26 Stuttgart - Im Wizemann

21.05.26 Frankfurt - Das Bett

22.05.26 Essen - Turock



Tickets gibt es ab Freitag den 30.01.26.

Quelle: CEMETERY SKYLINE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: cemetery skyline eu tour