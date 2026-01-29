CEMETERY SKYLINE auf EU Tour
Kommentieren
29.01.2026 | 14:18
Die finnische Gothic/Dark-Rock-Institution CEMETERY SKYLINE hat eine Europatour angekündigt.
Unterstützt wird die Band dabei von ROYAL SORROW und macht auch in Deutschland halt.
Die finnische Gothic/Dark-Rock-Institution CEMETERY SKYLINE hat eine Europatour angekündigt.
Unterstützt wird die Band dabei von ROYAL SORROW und macht auch in Deutschland halt.
Hier die Tourdaten:
12.05.26 Stockholm
13.05.26 Göteborg
14.05.26 Kopenhagen
15.05.26 Hamburg - Bahnhof Pauli
16.05.26 Berlin - Hole44
17.05.26 Luzern
18.05.26 München - Backstage
20.05.26 Stuttgart - Im Wizemann
21.05.26 Frankfurt - Das Bett
22.05.26 Essen - Turock
Tickets gibt es ab Freitag den 30.01.26.
- Quelle:
- CEMETERY SKYLINE Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- cemetery skyline eu tour
0 Kommentare