WIND ROSE: neues Video

Von ihrem 2019er Release "Wintersaga" hat WIND ROSE ein neues Video veröffentlicht. Schaut euch 'Mine Mine MIne!' an.



WIND ROSE zu 'Mine Mine Mine!':

"Zwergenkrieger aus der ganzen Welt, wir sind stolz, den offiziellen Videoclip zu 'Mine Mine Mine' zu veröffentlichen! Dies ist ein Geschenk für euch alle, um den Beginn unserer Headlinertour-Saison zu feiern, die diesen September in Europa beginnt. Weitere Termine werden bald bekannt gegeben!"



Mine Mine Mine!







https://www.youtube.com/watch?v=D4yfZAQTgxw



Hier zur Erinnerung nochmal die Tourdaten der "European Warfront 2023"-Tour, bei der auch ALL FOR METAL und SEVEN KINGDOMS mitmischen:



20.09.23 DE – München / Backstage

21.09.23 AT – Wien / Szene

22.09.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock Cafe

23.09.23 HU – Budapest / Analog Music Hall

24.09.23 PL – Krakow / Kwadrat

26.09.23 DE – Frankfurt / Batschkapp

27.09.23 DE – Berlin / Orwo Haus

28.09.23 DE – Hamburg / Markthalle

29.09.23 DE – Geiselwind / Musichall

30.09.23 DE – Leipzig / Hellraiser

01.10.23 DE – Bochum / Zeche

02.10.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann

03.10.23 CH – Zürich / Dynamo

04.10.23 FR – Paris / Glazart

05.10.23 UK – London / 229

06.10.23 BE – Antwerpen / Kauka

07.10.23 NL – Amstelveen / P60



