Der Bonner Untergrund bebt im September

Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn macht vielleicht nicht gerade mit großen Metal-Konzerten Schlagzeilen, doch der Untergrund bebt immer wieder ganz gewaltig. Das nächste mal am 23. September, wenn TaktArt Booking unter dem Banner "Kult Nacht Bonn" wieder einmal zwei spannende Bands ins Kult 41 holt. Dieses mal besteht das Lineup aus den Groove-Metallern von SOBER TRUTH, die ja inzwischen schon so etwas wie lokale Underground-Legenden sind, und RISING GLORY, die aus Mönchengladbach einen deftigen Mix aus Rock und Metal mit an den Rhein bringen.

Hier die Eckdaten:

Einlass: ab 19 UhrBeginn: 20 Uhr Konzert endet 22:00 Uhr danach Tanz und Aftershowparty Eintritt: 10,-€