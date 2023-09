Bevor mit "Blues Deluxe Vol. 2" die neue JOE BONAMASSA-Scheibe erscheint, präsentiert uns der Blues-Gitarrist mit 'Hope You Realize It (Goodbye Again)' einen kleinen Vorgeschmack.

Das Album erscheint am 06. Oktober.

Quelle: JoeBonamassaTV Redakteur: Marcel Rapp Tags: joe bonamassa blues deluxe vol 2 twenty four hour blues