Der Vinyl Bus ist wieder auf Tour!

Es ist wieder soweit: Der Vinyl Bus startet in die nächste Runde. Unten findet ihr die Daten für den Herbst/Winter 2023.



Wie unschwer zu erkennen ist, ist der VINYL BUS ein amerikanischer Schulbus, der zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut wurde. Im Herbst/Winter 2023 ist er erneut auf Deutschland-Tour.



Die Idee hinter dem VINYL BUS ist es, vornehmlich Orten einen Besuch abzustatten, in denen es keinen Schallplattenladen mehr gibt – ganz so wie ein Bücherbus früher in Gegenden fuhr, in denen es keinen Buchhändler mehr gab. Weil die totgesagte Schallplatte längst ein großartiges Comeback gefeiert hat, freut sich der VINYL BUS seit seiner Jungfernfahrt im November 2019 stets über regen Zulauf.



Die Schallplatten-Fans erwartet eine Auswahl von rund 4.000 vornehmlich gebrauchten LPs, die in dem acht Meter langen Bus übersichtlich präsentiert werden. Das breite Angebot deckt alle Bereiche von Rock- und Pop-Musik ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae, Avantgarde, Folk oder Soundtracks – Klassik, Volksmusik oder Schlager befinden sich jedoch nicht im Repertoire.



Wichtig für Vinyl-Liebhaber: alle LPs wurden eigens mit einer professionellen Ultraschall-Plattenwaschmaschine von Clearaudio gereinigt. Bei diesem aufwändigen Reinigungsprozess wird der Dreck per Ultraschall aus den tiefen Rillen entfernt – die LPs spielen danach quasi ohne störende Hintergrundgeräusche.



Die Preisspanne der im VINYL BUS angebotenen LPs liegt zwischen 5,- € und 100,- €. Wer sich für seltene Stücke interessiert, kann im Vorfeld per Mail an kontakt@vinylbus.de eine Raritätenliste bestellen und aus rund 2.500 Titeln Platten aussuchen, die mehr als 100,- € kosten – nicht selten liegt der Preis für echte Raritäten im vierstelligen Bereich. Diese Schallplatten werden dann zu einem Wunschtermin mitgebracht.



Und wenn der Warenkorb größer ausfällt als vorher gedacht, kann man auch mit allen gängigen Karten bezahlen. Die Gäste haben vor Ort zudem die Möglichkeit, in die Platten reinzuhören. Für diesen Zweck wurde extra eine HiFi-Anlage mit hochwertigen Komponenten der VINYL BUS-Partner Clearaudio, Elac und Rega verbaut.



VINYL BUS-Initiator ist der Dortmunder Michael Lohrmann, der das Vinyl-Angebot kuratiert, die Tourdaten bucht und anschließend das Vehikel durch die Lande steuert. Bevor sein Bus-Abenteuer begann, war Lohrmann Gründer, Verleger und Herausgeber von Musik-Magazinen wie VISIONS und MINT sowie dem Interview-Magazin GALORE.



VINYL BUS-TOUR Herbst/Winter 2023:



Sonntag, 24.09. (13 bis 18 Uhr)

Freischütz – Hörder Str. 131 – 58239 Schwerte



Mittwoch, 27.09. (14 bis 19 Uhr)

Hifi Schluderbacher – Schmelzerstr. 26 – 47877 Willich



Donnerstag, 28.09. (14 bis 19 Uhr)

Loftsound – Apothekerstr. 30 – 59755 Arnsberg



Freitag, 29.09. (14 bis 18 Uhr)

Jupit Audio – Artur-Ladebeck-St. 115 – 33647 Bielefeld



Mittwoch, 04.10. (14 bis 19 Uhr)

Hifi Profis – Grafenstr. 29 – 64283 Darmstadt



Donnerstag, 05.10. (14 bis 19 Uhr)

Hirsch & Ille – Hedwig-Laudien-Ring 11 – 67071 Ludwigshafen



Freitag, 06.10. (14 bis 18 Uhr)

Hifi Weckemann – Friedrichstr. 12 – 76669 Bad Schönborn



Dienstag, 10.10. (14 bis 19 Uhr)

Sound At Home – Obere Wässere 1 – 72764 Reutlingen



Mittwoch, 11.10. (14 bis 19 Uhr)

Expert Techno-Land – Sirnauer Str. 56 – 73779 Deizisau



Donnerstag, 12.10. (14 bis 19 Uhr)

Euronics Elsässer – Schwertstr. 37-39 – 71065 Sindelfingen



Freitag, 13.10. (14 bis 18:30 Uhr)

Media At Home – Gustav-Rau-Str. 1 – 74321 Bietigheim-Bissingen



Samstag, 14.10. (12 bis 16 Uhr)

Musik und Möbelbau Reinhart – Weickstr. 21 – 97941 Tauberbischofsheim



Dienstag, 17.10. (14 bis 18 Uhr)

Hifi Dillity – Würzburger Str. 33 – 63739 Aschaffenburg



Mittwoch, 18.10. (14 bis 19 Uhr)

Hifi Profis – Rheinstr. 4 – 55116 Mainz



Donnerstag, 19.10. (14 bis 18 Uhr)

Schmitz Hifi – Emil-Schüller-Str. 39 – 56068 Koblenz



Dienstag, 24.10. (14 bis 19 Uhr)

Euronics Berlet – Elseyer Str. 12-14 – 58119 Hagen



Mittwoch, 25.10. (14 bis 19 Uhr)

Euronics Berlet – Opmünder Weg 65 – 59494 Soest



Donnerstag, 26.10. (14 bis 19 Uhr)

Black Plastic – Rheinische Str. 31 – 44137 Dortmund



Freitag, 27.10. (14 bis 18 Uhr)

Audio 2000 – Bundesallee 243 – 42103 Wuppertal



Donnerstag, 02.11. (15 bis 19 Uhr)

Plattenkiste – Beethovenweg 10 – 59269 Beckum



Freitag, 03.11. (14 bis 19 Uhr)

Vinyl Garage – Waldhausener Str. 83 – 41061 Mönchengladbach



Mittwoch, 08.11. (14 bis 18:30 Uhr)

Expert Coesfeld – Sökelandstr. 13-17 – 48653 Coesfeld



Donnerstag, 09.11. (14 bis 18 Uhr)

EMP Outlet – Einsteinstr. 6 – 49835 Wietmarschen



Freitag, 10.11. (14 bis 18:30 Uhr)

Tonart Hifi-Studio – Hannoversche Str. 97 – 49084 Osnabrück



Dienstag, 14.11. (14 bis 19 Uhr)

Expert Bening – Osseweg 87 – 26789 Leer



Mittwoch, 15.11. (14 bis 19 Uhr)

Expert Bening – Dreekamp 16 – 26605 Aurich



Donnerstag, 16.11. (14 bis 19 Uhr)

Expert Bening – Heuweg 2 – 26389 Wilhelmshaven



Freitag, 17.11. (14 bis 18:30 Uhr)

Coldewey Hifi – Burgstr. 6 – 26655 Westerstede



Samstag, 18.11. (14 bis 19 Uhr)

Expert Bening – Emsstr. 3-7 – 26135 Oldenburg



Dienstag, 21.11. (14 bis 18 Uhr)

Projekt Akustik – Tremskamp 51 – 23611 Bad Schwartau



Mittwoch, 22.11. (14 bis 18:30 Uhr)

Hört sich gut an – H.-Weigmann-Str. 12 – 24114 Kiel



Donnerstag, 23.11. (14 bis 18 Uhr)

Fidelity Acker & Buck – Adlerstr. 79 – 25462 Rellingen



Freitag, 24.11. (14 bis 18 Uhr)

Auditorium – Poggenmühle 1 – 20457 Hamburg



Donnerstag, 30.11. (14 bis 18 Uhr)

Hifi Liedmann – Harpener Hellweg 22 – 44805 Bochum



Freitag, 01.12. (14 bis 18 Uhr)

Leserille – Halmersreihe 3 – 59846 Sundern



Dienstag, 05.12. (14 bis 18:30 Uhr)

Euronics Buecker – Dammstr. 39 – 33332 Gütersloh



Mittwoch, 06.12. (14 bis 18:30 Uhr)

Mediamarkt – Feldstr. 32 – 32457 Minden/Porta



Donnerstag, 07.12. (14 bis 19 Uhr)

Art & Voice – Davenstedter Str. 111 – 30453 Hannover



