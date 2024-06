WHITE STONES Video zum Album-Release

Zum heutigen Release des Albums "Memoria Viva" via Reigning Phoenix Music (RPM) feut sich die Band, das Video zu 'Vencedores Vencidos' zu veröffentlichen. WHITE STONES ist die zweite musikalische Spielwiese von OPETH-Bassist Martín Mendéz, der diesmal seine Hörerschaft in eine durchweg spanischsprachige Klanglandschaft entführt.



Mendéz schwärmt:

"PATRICIO REY Y SUS REDONDITOS DE RICOTA hatte in meiner Jugend als Band großen Einfluss auf mich. Sie sind eine sagenumwobene argentinische Rockband und in ganz Lateinamerika ziemlich bekannt, vor allem in den 80er und 90er Jahren waren sie ziemlich populär. 'Vencedores Vencidos' ist einer ihrer größten Hits, weshalb es eine riesige Ehre für mich ist, dass wir ein Cover davon auf unserem Album haben!".



Eloi fügt hinzu:

" 'Vencedores Vencidos' ist schlicht einer der größten Klassiker der gesamten argentinischen Rockgeschichte, was es natürlich nicht einfacher machte, ihn in unser Soundgewand zu packen. Es war eine enorme Herausforderung und ein unvergessliches Erlebnis, diesem unsterblichen Song unseren Stempel aufzudrücken. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude beim Hören habt wie wir bei dessen Neuinterpretation!"



Vencedores Vencidos







https://www.youtube.com/watch?v=0oS50yrp6bU

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: white stones memoria viva vencedores vencidos