WGT 2025: Erste Bandbestätigungen mit THE 69 EYES, THEN COMES SILENCE und weiteren Bands

Für das Wave-Gotik-Treffen 2025 in Leipzig sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

THE 69 EYES (FIN)

POUPPEE FABRIKK (S)–Live Reunion

KUPFERGOLD (D)

GRENDEL (NL)

THIS COLD NIGHT (USA)–Europapremiere

THEN COMES SILENCE (S)

BLEIB MODERN (D)

KALANDRA (N/S)

SAD MADONNA (F)



Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de