Neuigkeiten von DESTRUCTION

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records DESTRUCTIONs 16. Studioalbum "Birth Of Malice". Die erste Single 'Destruction' samt offiziellem Musikvideo ist heute erschienen.



DESTRUCTION über die gleichnamige Hymne:

"Der mächtige Song 'Destruction' ist der perfekte Opener für dieses Album: Er schlägt eine Brücke zwischen unserem klassischen Sound und Riffing, integriert Textzeilen aus alten DESTRUCTION-Tracks und bietet mehr shred-lastige und melodische Twin-Lead-Gitarren, die sich mit messerscharfen Leads ins Gehirn brennen!



Die Botschaft "We are DESTRUCTION" vereint uns mit unseren Fans weltweit und zeigt unsere innige Verbindung! Der Track steht in der Tradition eines Kult-Songs wie 'Curse the Gods' – eine Thrash-Metal-Achterbahnfahrt pur!"



Mastermind Schmier über das beeindruckende offizielle Musikvideo:

"Wir haben diesen Clip in São Paulo in Brasilien gedreht – einer der absoluten Metal-Hauptstädte der Welt und einer Stadt, die für uns als Band eine besondere Bedeutung hat. Bereits 1989 spielten wir hier zum ersten Mal, und seitdem sind wir unzählige Male für großartige Konzerte, Festivals und Besuche zurückgekehrt. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Viele Freunde leben in dieser verrückten Stadt. Mein erstes Tattoo – das Cover vom Release from Agony – wurde in São Paulo gestochen, hier trafen wir SEPULTURA zum ersten Mal, und die Fans sind einfach überwältigend!



Wir wollten die Energie einer DESTRUCTION-Show einfangen und die treuen Fans würdigen, die Thrash Metal bis ins Mark leben. Ohne sie sind wir nichts. Die Texte dieses Songs ehren unsere Unterstützer, die unser Rückgrat bilden – sie sind DESTRUCTION!"



"Birth Of Malice" Trackliste:



01. Birth Of Malice

02. Destruction

03. Cyber Warfare

04. No Kings - No Masters

05. Scumbag Human Race

06. God Of Gore

07. A.N.G.S.T.

08. Dealer Of Death

09. Evil Never Sleeps

10. Chains Of Sorrow

11. Greed

12. Fast As A Shark



Destruction





https://www.youtube.com/watch?v=kXAd02PBdp4