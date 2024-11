In Flammen Open Air 2025: Neue Bandbestätigungen mit VADER und MALEVOLENT CREATION

Für die beste Gartenparty in Sachen Metal, dem IN FLAMMEN OPEN AIR, sind in den letzten Tagen VADER und MALEVOLENT CREATION bestätigt worden.



Damit sieht das aktuelle Line-Up so aus:

MARDUK (SWE) ("35th Anniversary Exclusive Set")

ENDSTILLE (D)

DYMNA LOTVA (BLR)

VADER (PL)

MALEVOLENT CREATION (US)

PROTECTOR (D/SWE)

MASSACRE (US) (einzige Festivalshow 2025 in Deutschland)



Laut Veranstalter kommen noch 32 Bands dazu.

Das Festival findet vom 10.-12.07.2025 im Torgauer Entenfang statt.



Die Tickets sind auf der Festival-Homepage erhältlich.