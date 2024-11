PARTY.SAN 2025: NIGHTBEARER, KVAEN und weitere Bands bestätigt

In den vergangenen Tagen wurden für das PARTY.SAN Open Air 2025 weitere Bands bestätigt.



Damit sieht das aktuelle Programm so aus:

HELLBUTCHER

THE SPIRIT

NAPALM DEATH

DRUDENSANG

GUTSLIT

GORGOROTH

GRAVE

...AND OCEANS

ANALEPSY

PERCHTA

DOOL

I AM MORBID

NAXEN

EXTERMINATION DISMEMBERMENT

THE VISION BLEAK

NIGHTBEARER

KVAEN

PARTY CANNON

Das Festival findet vom 07. bis 09.08.2025 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt.



Die Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft. Die regulären Karten gibt es über die Festival-Homepage.