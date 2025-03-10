WGT 2025: ALPHAVILLE, LINEA ASPERA und weitere Bands bestätigt
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Für das Wave-Gotik-Treffen 2025 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
ALPHAVILLE (D)
LINEA ASPERA (AUS/UK)
FUNKER VOGT (D)
ARTHUAN REBIS (I)
THE MASQS (USA)
OST+FRONT (D)
Das Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt. Die Tickets für das Festival sind über die Homepage erhältlich.
Bereits bestätigt waren:
CALVA Y NADA (D) - Exklusiv in Deutschland 2025
MODE IN GLIANY (F)
CROOKED MOUTH (LT)
CUT HANDS (UK)
MARS (D)
FAETOOTH (USA)
STURLE DAGSLAND (N)
MIDAS FALL (UK)
RESPLANDOR (PE/NL)
ANDRÉ ALABASTER & THE CURVED BEAKS (D)
FRENCH POLICE (USA)
VROUDENSPIL (D)
RUINED CONFLICT (USA)
DELVA (D)
DEUS EX LUMINA (ARG/D)
TOTUS GAUDEO (D)
BLOOD HANDSOME (USA)
QEK JUNIOR (D)
ALVADER (NL)
ANTIBODY (D)
VOID VISION (USA)
CRYO (S)
MYTHEMIA (D)
TOTENTANZ STRUMPFSOCKIG (D)
LOVATARAXX (F)
CHAINREACTOR (D)
INCIRRINA (GR)
INGRIMM (D)
AUX ANIMAUX (S)
GERNOTSHAGEN (D)
DRAB MAJESTY (USA)
VERMALEDEYT (D)
PROTOKOLL 19 (USA) Europapremiere
MORPHOSE (D)
TURQUOISE DAYS (UK)
LUCIFER STAR MACHINE (D)
SKEMER (B)
OSI & THE JUPITER (USA)
HENRIC DE LA COUR (S)
FUTURE NOBODIES (USA) Europapremiere
FANGS ON FUR (USA)
SWEET ERMENGARDE (D)
LABYRINTH EAR (UK)
DIAVOL STRAIN (RCH) Europapremiere
CENTHRON (D)
NYTT LAND (RUS)
URBAN HEAT (USA)
CONTAINER 90 (S)
LIEBKNECHT (D)
LAKESIDE-X (CZ)
LONDON AFTER MIDNIGHT (USA)
L`AME IMMORTELLE (A)
RHYS FULBER (CDN)
SCHNEEWITTCHEN IM NOVEMBER (D)
DARK RIDE (USA)
STURM CAFE (S)
BALDUVIAN BEARS (USA) Europapremiere
DARKWAYS (E)
BASSZILLA (D)
HALLOWED HEARTS (USA)
UBLIC IMAGE LIMITED (UK)
SKYND (AUS)
CRIMSON VEIL (UK)
NOISEX (D)
MOURNING NOISE (USA)
CORLYX (UK)
TORUL (SLO)
RABENGOTT (D)
LINEAR MOVEMENT (B)
KALT (F)
DECEITS (USA) Deutschland-Premiere
INTENT:OUTTAKE (D)
NIGHT IN ATHENS (UK)
HAGGEFUGG (D)
IN MITRA MEDUSA INRI (D)
BLACK NAIL CABARET (H)
ORANGE SECTOR (D)
JAKUZI (TR)
ZERAPHINE (D)
CAMOUFLAGE (D)
THE NOSFERATU (UK)
XOTOX (D)
SELOFAN (GR)
COPPELIUS (D)
ICON OF COIL (N)
FINNTROLL (FIN)
A CLOUD OF RAVENS (USA)
THE MEMBRANES (UK)
VOMITO NEGRO (B)
NEW MODEL ARMY (UK)
SPETZNAZ (S)
MILA MAR (D)
SILENT RUNNERS (NL)
BEBORN BETON (D)
RUE OBERKAMPF (D)
SHROUDS (USA)
EISENFUNK (D)
THE EXPLODING BOY (S)
THE INVINCIBLE SPIRIT (D) exklusive 40 Jahre Jubiläumsshow mit Gästen
EVA O. (USA)
CHROM (D)
NIM VIND (CDN)
NOISUF-X (D)
WHISPERS IN THE SHADOW (A)
STAHLMANN (D)
MY MANIFESTO (USA)
SIXTH JUNE (HR)
KITE (S)
COMBICHRIST (USA/N)
XANDRIA (D)
THE SWEET KILL (USA) Europapremiere
MAD SIN (D)
CHRIST VS WARHOL (USA)
JANUS (D)
VVV (E)
ANYTHING BOX (USA)
NOUVELLE VAGUE (F)
LUCAS LANTHIER`S CINEMA STRANGE (USA)
KLANGSTABIL (D)
AND ALSO THE TREES (UK)
SKELESYS (D)
PLASTIQUE NOIR (BR) Europapremiere
LETZTE INSTANZ (D)
PATRIARCHY (USA)
S.I.T.D. (D)
THE 69 EYES (FIN)
POUPPEE FABRIKK (S)Live Reunion
KUPFERGOLD (D)
GRENDEL (NL)
THIS COLD NIGHT (USA)Europapremiere
THEN COMES SILENCE (S)
BLEIB MODERN (D)
KALANDRA (N/S)
SAD MADONNA (F)
- Quelle:
- www.wave-gotik-treffen.de
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- wgt 2025 wave gotik treffen 2025 festival 2025 alphaville linea aspera funker vogt arthuan rebis the masqs ostfront
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