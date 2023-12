WGT 2024: Erste Bandbestätigungen mit SIRENIA und vielen weiteren Acts

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

NITZER EBB (GB)

RENDEZ-VOUS (F)

X-RX (D)

MILA MAR (D)

THE BEAUTY OF GEMINA (CH)

FLAWLESS ISSUES (D)

SIRENIA (N)

RROYCE (D)

SEXGANG CHILDREN (GB)

SDH (SEMOITICS DEPARTMENT OF HETERONYMS) (E)



Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de