WE CAME AS ROMANS: Neues Album erscheint im August

Die US-Metalcore-Band WE CAME AS ROMANS wird am 22.08.2025 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "All Is Beautiful ...Because We're Doomed" und wird via Sharptone Records erscheinen.



Das neue Werk umfasst zwölf Songs und mit 'Culture Wound' ist nun bereits die dritte Single aus dem Album erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

01. Bad Luck

02. Lake Of Fire

03. Red Smoke

04. One By One

05. Culture Wound

06. Where Did You Go?

07. No Rest For The Dreamer

08. B2tm

09. Circling A Dying Sun

10. Knowing Pain

11. So Lost (Burning Flowers)

12. Because We're Doomed



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Live wird die Band im September und Oktober zu erleben sein. Dann ist sie gemeinsam mit BRAND OF SACRIFICE auf "Bad Luck"-Tour in Europa.



Folgende Termine stehen fest:

26. September - London, UK – Electric Brixton

27. September – Manchester, UK – Club Academy

28. September – Bristol, UK – Electric Bristol

30. September – Tilburg, NL – 013

1. Oktober – Paris, FR – Le Trabendo

3. Oktober – Hamburg, DE – Uebel & Gefährlich

4. Oktober – Köln, DE – Essigfabrik

6. Oktober – Berlin, DE – Festsaal Kreuzberg

7. Oktober – Prag, CZ – Palác Akropolis

8. Oktober – Budapest, HU – Dürer Kert

9.Oktober – Wien, AT – Simm City

11. Oktober – Zurich, CH – Dynamo

12. Oktober – Saarbrücken, DE – Garage

13. Oktober – München, DE – Theaterfabrik

15. Oktober – Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal

