HEADBANGERS OPEN AIR gibt Running Order bekannt

Der ein oder andere Kollege von uns, mich eingeschlossen, wird Ende Juli vor Ort sein, wenn es wieder heißt: Make The Garden Burn! Natürlich wird am Ende auch ein entsprechender Bericht zu Buche stehen für alle, die nicht dabei sein können. Noch besser ist aber natürlich immer ein persönliches Erscheinen. Für alle, die also vor Ort sind, die Running Order wurde kürzlich von den Veranstaltern bekannt gegeben:

Wedneday 23.7.25

18.00 – 18.50 CATBREATH

19.15 – 20.05 TYRANEX

20.30 – 21.30 SPACE CHASER

22.00 – 23.00 BLIZZARD HUNTER

Thursday 24.7.25

15.00 -15.45 STRIKE MASTER

16.10 -16.55 TORANAGA

17.20 -18.10 HAMMER KING

18.35 -19.20 DESTRUCTOR

19.45 -20.40 SCREAMER

21.10 -22.10 HELLRIPPER

22.40 -00.10 ROSS THE BOSS

Friday 25.7.2025

12.00-12.40 SURGICAL STRIKE

13.05-14.00 ASSASSIN

14.25-15.15 WINGS OF STEEL

15.40-16.40 PARAGON

17.05-18.05 THE NIGHT ETERNAL

18.30-19.20 REZET

19.45-20.45 SABER TIGER

21.15-22.20 BURNING WITCHES

22.50-00.30 DEMON

Saturday 26.07.2025

12.00-12.50 CYCLONE

13.15-14.05 TITAN

14.30-15.20 WITCHKILLER

15.45-16.40 TRAITOR

17.05-18.00 RAM

18.30-19.50 GRAHAM BONNET BAND

20.30-22.20 KINGDOM OF MADNESS

22.50-00.20 TANKARD

Für weitere Infos schaut gerne auf der offiziellen Seite vorbei.