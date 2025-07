ZHAAT: Debütsingle 'Kante' veröffentlicht

Die Leipziger Band ZHAAT hat beim Berliner Label Noisolution eine Heimat gefunden. Nun wurde durch das Label die Debütsingle 'Kante' als Video veröffentlicht. Die Single erscheint am 11.07.2025 bei allen Streamingplattformen.



Für Oktober ist die Veröffentlichung des Albums "Other Prophets" geplant.



Live ist das Quartett am 27.08.2025 beim Blue Moon Festival in Cottbus zu erleben.

