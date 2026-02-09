WAVE-GOTIK-TREFFEN 2026: Vorverkauf gestartet

Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig ist kürzlich der Kartenvorverkauf gestartet. Die Festivalkarte (4-Tages-Karte) kostet in diesem Jahr 190,00 Euro. , Die Obsorgekarte, die für das Camping und den ÖPNV gültig ist, kostet 50,00 Euro.

Wohnmobile bzw. Wohnwagen benötigen ab sofort eine Wohnwagen-Karte. Die Stellplätze sind alle mit Stromanschluss ausgestattet. Die Obsorgekarte ist nicht in der Wohnwagenkarte enthalten. Für Zugmaschinen (Automobile) sowie Wohnmobile wird zusätzlich eine Parkvignette benötigt.



Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sowie die Tickets sind über die Homepage erhältlich.



Bisher sind folgende Bands bestätigt:

BLACK DAHLIA (AUS)

WIEGAND (D)

AH CAMA-SOTZ (B)

UNTERSCHICHT (D)

NECRO (P)

OLIVER DECROW (D)

FREAKANGEL (EST)

ADAM USI (D)

BATMOBILE (NL)

PATENBRIGADE:WOLFF (D)

NUOVO TESTAMENTO (USA)

SOLITARY EXPERIMENTS (D)

ALLES SCHWARZ FEAT. OSWALD HENKE (D) - Livepremiere

NORDARR (D)

MS GENTUR + SVEN PHALANX (D)

VOYNA (D)  Livepremiere:

ROTERSAND (D)

MICA (USA)

HACKEDEPICCIOTTO (D)

KARL KAVE (CH)

GAE BOLG AND THE CHURCH OF FAND (F)

SVEN FRIEDRICH & DIRK RIEGENER (D)  "PIANO SESSIONS"

LUX INTERNA (USA)

ANDRÉ ALABASTER & THE CURVED BEAKS (D)

TRIARII (I)

HEIDEVOLK (NL)

DEN DER HALE (S)

ELECTRIC LITANY (UK)

AUTODAFEH (S)

THE UNDERGROUND YOUTH (UK)

ZANIAS (AUS/D)

THE REVOLUTIONARY ARMY OF THE INFANT JESUS (UK)

ROSA CRUX (F)

EVI VINE (UK)

DEWS PEGAHORN (D)

CODE 64 (S)

EUROSHIMA (RA)

BIOMEKKANIK (S)

ROME (LUX)

THE SPKTR/SPK (AUS/NZ)

SOLAR FAKE (D)

PANZER AG (N)

GULVØSS (D)

ROSEGARDEN FUNERAL PARTY (USA)

THE BEAUTY OF GEMINA TRIO+ (CH)  Akkustik-Konzert

VRIMUOT (D)

THE DEVIL & THE UNIVERSE (A)

SSLEEPING DESIRESS (USA)

LACRIMOSA (CH)

NACHTMAHR (A)

DLINA VOLNY (BY)

THE OTHER FEAT. GRAND HORROR (D/USA) - Livepremiere

C-LEKKTOR (MEX)

MY MANIFESTO (USA)

PINK TURNS BLUE (D)

OH HIROSHIMA (S)

KIM WILDE (UK)

SOMAN (D)

BSDHFUL BILLY (USA)  Livepremiere

LA BANDE SON IMAGINAIRE (MEX)

DIE STREUNER (D)

MALE TEARS (USA)

VAUGHN GEORGE (UK)  Interpretations DEPECHE MODE

JG AND THE ROBOTS (USA)

CAT RAPES DOG (S)  40th Anniversary Show

SOKO+++FRIEDHOF (D)

ASTARI NITE (USA)

WALDKAUZ (D)

HATEFUL CHAINS (FIN)

POL (NL)

DAS ICH (D)

FRUSTRATION (F)

MOONSPELL (P)

HEIMATAERDE (D)

SUICIDE COMMANDO (B)  40th Anniversary-Show

HINFORT (D)

THE PALACE OF TEARS (USA)

EISFABRIK (D)

KOMMUNITY FK (USA)

THE CRIMSON GHOSTS (D)

DIORAMA (D)

SCRATCH MASSIVE (F)

AMBASSADOR21 (BY)

ARMAGEDDON DILDOS (D)

NOROMAKINA (CO)  Europapremiere

VERMILIA (FIN)

CASKET CASSETTE (USA)

CORPUS DELICTI (F)

COVENANT (S)

OCTAVIAN WINTERS (US)

KIEW (D)

TRANS  X (CDN)

BESTIAL MOUTHS (US)

SCHÖNGEIST (D)

PORTION CONTROL (UK)

EDDIE DARK (GR)

KOMPROMAT (F)

AUGER (UK)

A BLACK RAINBOW (D)

ALTAR DE FEY (US)

DEMENTED ARE GO (UK)

PANKOW (I)

SPIT MASK (US/D)

ASH CODE (I)

LONDON AFTER MIDNIGHT (US)

MINUIT MACHINE (F)

AESTHETIC PERFECTION (US)

MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW

EMPATHY TEST (UK)

PHOSGORE (D)

IST IST (UK)

BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)

FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)

SHE PAST AWAY (TR)

GRAUSAME TÖCHTER (D)

BLACKLIGHT (USA)

TABERNIS (D)

REIN (S)

NOX NOVACULA (USA)

FLIEHENDE STÜRME (D)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)

CLAN OF XYMOX (NL) ,

LEAETHER STRIP (DK)

SAGENBRINGER (D)

DIGITAL DRVGS (USA)

ERDLING (D)

DUCTAPE (TR)

QUAL (UK)

45 GRAVE (US)

DAF (D)

HRAFNGRIMR (F)

CREUX LIES (US)

TYSKE LUDDER (D)

SOFT VEIN (US) ,

DESTROY ME AGAIN (D)

SKELETAL FAMILY (UK)