SKUNK ANANSIE: Im Sommer auf Tour durch Deutschland

Die Band SKUNK ANANSIE wird im Sommer erneut für einige Konzerte nach Deutschland kommen. Mit im Gepäck haben die Musiker ihr erstes Studioalbum "The Painful Truth", welches nach acht Jahren Pause im vergangenen Jahr erschienen ist.



Folgende Termine sind bestätigt:

09.06.2026 Bremen - Pier 2

11.06.2026 Oberhausen - Turbinenhalle

12.06.2026 Dresden - Junge Garde

13.06.2026 Karlsruhe - Tollhaus



Tickets gibt es ab Mittwoch, den 11. Februar, 11 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Freitag, den 13. Februar, 11 Uhr sind die Tickets ab 45,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 /Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.

