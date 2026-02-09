LION'S SHARE kündigt neues Album "Inferno" an
09.02.2026 | 15:50
Das schwedische Heavy-Metal-Duo LION'S SHARE hat für den 27.03.2026 sein neues Album "Inferno" angekündigt. Nach 'Another Desire' gibt es auf YouTube mit 'Pentagram' bereits den zweiten Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Inferno" Trackliste:
01. Pentagram
02. We Are What We Are
03. We Will Rock
04. The Lion's Trial
05. Baptized In Blood
06. Live Forever
07. Chain Child
08. Another Desire
09. Run For Your Life
LIONS SHARE Pentagram (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ih8E9bEfCGE
- Quelle:
- LION'S SHARE YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- lions share inferno pentagram another desire
