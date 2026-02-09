POWERMETAL.de präsentiert: Thrash Speed Burn 11
Kommentieren
09.02.2026 | 13:58
Am 17.04.:
DEMON
POWERMETAL.de freut sich, die kommende Ausgabe des Thrash Speed Burn - die Elfte! - zu präsentieren!
Auch diesmal lassen sich die Veranstalter des Thrash Speed Burn nicht lumpen und lassen am 17. und 18. April im Kulttempel, Oberhausen, die Sau raus!
Mit dabei sind diesmal:
Am 17.04.:
F.K.Ü.
MEZZROW
KILLER
MARTYR
Am 18.04.:
DEMON
BARK
GRINDPAD
POWER SURGE
MALEVOLENT
Weitere Infos findet ihr hier.
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- thrash speed burn fkü demon mezzrow killer martyr bark grindpad power surfe malevolent
0 Kommentare