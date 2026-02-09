POWERMETAL.de präsentiert: Thrash Speed Burn 11

POWERMETAL.de freut sich, die kommende Ausgabe des Thrash Speed Burn - die Elfte! - zu präsentieren!

Auch diesmal lassen sich die Veranstalter des Thrash Speed Burn nicht lumpen und lassen am 17. und 18. April im Kulttempel, Oberhausen, die Sau raus!

Mit dabei sind diesmal:

Am 17.04.:

F.K.Ü.

MEZZROW

KILLER

MARTYR

Am 18.04.:

DEMON

BARK

GRINDPAD

POWER SURGE

MALEVOLENT

Weitere Infos findet ihr hier.