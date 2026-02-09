POWERRAGE: Debütalbum für April angekündigt
Am 24.04.2026 wird das Debütalbum "Beast" der Band POWERRAGE via High Roller Records erscheinen. Es ist die neue Band vom ehemaligen EXCITER-Gitarristen John Ricci.
Zur Band gehören weiterhin der Bassist Todd Pilon (ehemals WITCHKILLER), Schlagzeuger Lucas Dery und natürlich der Sänger Jacques Bélanger, der unter anderen auf dem EXCITER-Album "The Dark Command" (1997) zu hören war.
Mit 'Dark Wings' gibt es auch schon die erste Single.
Die Tracklist liest sich so:
1. Dark Wings
2. Cremation Damnation
3. Dragon Man
4. Haunted Hell
5. I Torture I Kill
6. The Devil is Screaming
7. Damned and Cursed
8. The Black Mass
Das Album kann auf der Label-Homepage bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=w7c0ttbZg2I
