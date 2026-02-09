EARTHSIDE: Erste Headliner-Tour in Europa bestätigt
Das US-amerikanische Prog-Künstler-Kollektiv EARTHSIDE hat für dieses Jahr die erste Headliner-Tour durch Europa angekündigt. Deutschland wird dabei mit zwei Konzerten in Köln und Hamburg bedacht.
Im Januar veröffentlichte die Band einen neuen Song mit dem Namen 'earthsink', bei welchem sie mit der US-Experimental-Metal-Künstlerin DAEDRIC zusammengearbeitet haben.
Tickets für die Konzerte sind bereits erhältlich.
Das sind die Termine:
22.05.2026 229 The Venue - London, UK
23.05.2026 Le Klub - Paris, Frankreich
24.05.2026 Boerderij - Zoetermeer, Niederlande
27.05.2026 MTC - Köln, Deutschland
29.05.2026 Betty - Hamburg, Deutschland
30.05.2026 Stengade - Copenhagen, Dänemark
01.06.2026 Kollektivet Livet - Stockholm, Schweden
04.06.2026 Save the date - TBA - Helsinki, Finnland*
05.06.2026 Ankea Festival - Tampere, Finnland
*Details folgen
https://www.youtube.com/watch?v=xmUp_lIppGw
