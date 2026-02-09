SHOTGUN JUSTICE: Neue Single 'Head Full Of Bullets' veröffentlicht
Kommentieren
09.02.2026 | 19:59
Aus diesem Werk hat die Band nun die erste Single mit dem Namen 'Head Full Of Bullets' herausgebracht.
Die deutsche Thrash-Metal-Band SHOTGUN JUSTICE wird am 06.03.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Circles" und wird via Housemaster Records/HoFa erscheinen.
Aus diesem Werk hat die Band nun die erste Single mit dem Namen 'Head Full Of Bullets' herausgebracht.
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
07.03.2026 Peine Garage
18.04.2026 Hildesheim - Thav
06.06.2026 Sophiental - Rock am Kanal
12.09.2026 Braunschweig - Musikfest
https://www.youtube.com/watch?v=jFz8WmUoHpo
- Quelle:
- Sub SoundS
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- shotgun justice circles neues album head full of bullets neue single housmaster records hofa
0 Kommentare