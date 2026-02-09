In Flammen Open Air 2026: Neue Bandbestätigungen

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Für die Sause wurde in der vergangenen Woche mit den Norwegern von SATYRICON der Headliner bekanntgegeben. Nun sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

PRIMORDIAL (IRL)

HULDER (US)

HELLBUTCHER (SWE)



Bereits bestätigt waren:

SATYRICON

THE BLACK MORIAH

THE CROWN (SWE)

MAULED (ITA)

HANGOVER IN MINSK (BLR/PL)

SIGH (JP)

DRUDENSANG (D)

SINTAGE (D)

SKANNERS (IT)

GRAVE (SWE)

GANGRENA GASOSA (BRA)

FRANK BLACKFIRE (D)

ILLDISPOSED (DK)

ORDER (NOR)

THRON (CH)

BEHEADED (MT)

SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH (AT)

NUNSLAUGHTER (US)

MANOS (D)

HATE (PL)

ASPHYX (NL)

TSYTSKA (UA)

TEMORA (CZ)

MACABRE (US)

SOJOURNER

REMINA (NZL)

Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.