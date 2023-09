WATAIN mit neuer Live-Scheibe

Über Nuclear Blast erscheint am 03. November die neue WATAIN-Live-Scheibe "Die In Fire - Live In Hell".

Aufgenommen wurde das gute Stück im Oktober des vergangenen Jahres bei einem Gig in Stockholm und hat folgende Tracks am Start:

01. Ecstasies In Night Infinite (Live)

02. Black Salvation (Live)

03. The Howling (Live)

04. Black Flames March (Live)

05. Reaping Death (Live)

06. Devil's Blood (Live)

07. Serimosa (Live)

08. Not Sun Nor Man Nor God (Live)

09. Before The Cataclysm (Live)

10. The Return Of Darkness And Evil (Live)

11.Nuclear Alchemy (Live)

12. Malfeitor (Live)