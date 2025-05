WARMEN: Neues Album

Am 15. August erscheint über Reaper Entertainment das neue WARMEN-Album.

"Band Of Brothers" ist dabei der Nachfolger des "Here For None"-Debüts von 2023 und wurde an verschiedenen Orten Finnlands aufgenommen.

Wir haben Artwork und Trackliste für euch:

01. Band Of Brothers

02. One More Year

03. Nine Lives

04. When Doves Cry Blood

05. Out For Blood

06. Kingdom Of Rust

07. March Or Die

08. Untouched

09. Coup De Grâce

10. Dethroned

11. The Kiss Of Judas (STRATOVARIUS-Cover)