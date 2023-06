WARKINGS: auf Headliner-Tour 2024

Die Warriors von WARKINGS kündigen die erste Headline-Tournee ihrer Geschichte für 2024 durch Europa an. Es wird ein Kreuzzug durch Österreich, Ungarn, Deutschland, Tschechien, Polen, Frankreich, die Schweiz und die Niederlande werden!



WARKINGS zur Tour: "Lasst die Kriegshörner erklingen, wenn wir für König und Krone marschieren! Erhört den Ruf an unsere loyalsten Fans - die WARKINGS Warriors! Erhebt euch und marschiert mit uns! Verbreitet die Kunde unserer Taten, sodass in diesem epischen Kreuzzug alle unter dem WARKINGS Banner vereint sein werden – ob Freund oder Feind! Nehmt eure Waffen, sorgt für ein ausgewogenes Frühstück und bereitet euch auf die Schlacht eures Lebens vor. Die Bühne ist bereitet, die Welt wartet auf unseren Triumph. For King and Crown!"



Also los, lasset den Ruf nicht unbeantwortet - aber vergesst euer Frühstück nicht!



WARKINGS: For King and Crown-Tour 2024



01.03.24 AT – Wien / Szene

02.03.24 HU – Budapest / Barba Negra

07.03.24 DE – Stuttgart / Im Wizemann

08.03.24 CZ – Prag / Storm

09.03.24 PL – Warschau / Hydrozagadka

22.03.24 DE – Hamburg / Knust

23.03.24 DE – Berlin / Lido

04.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

05.04.24 FR – Paris / Petit Bain

06.04.24 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

12.04.24 CH – Pratteln / Z7

13.04.24 AT – Wörgl / Komma

14.04.24 DE – Nürnberg / Hirsch

18.04.24 DE – München / Backstage

19.04.24 DE – Leipzig / Hellraiser

26.04.24 DE – Essen / Turock

27.04.24 NL – Helmond / Cacaofabriek

28.04.24 NL – Harlem / Patronaat

