SUMMER BREEZE 2023: Kleine Änderung

Bei der Vielzahl von 120 Bands bleiben Änderungen nicht aus. In diesem Fall hat die Band THE ACACIA STRAIN ihren Auftritt abgesagt. Hier ist die Begründung der Band laut Festivalseite: "Kürzlich wurde uns eine Tourneemöglichkeit in Nordamerika angeboten, die wir für die Band und unsere langfristigen Ziele für am sinnvollsten hielten. Da wir diese Gelegenheit wahrgenommen haben, werden wir unsere für August 2023 geplanten Auftritte in Europa absagen. Natürlich entschuldigen wir uns bei allen Veranstaltern und Konzertbesuchern, die davon enttäuscht sind. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat man das Gefühl, dass TAS endlich wieder etwas in Europa macht, und wir freuen uns sehr darauf, 2024 wieder in Europa zu sein. Danke für das Verständnis."

Aber das SBOA sagt natürlich nicht nur ab, sondern präsentiert gleich Ersatz, nämlich die US-Deather FUMING MOUTH. Ui ui, die Vier aus Massachusetts fahren ein ganz schönes Brett.

Tickets gibt es übrigens weiterhin im SBOA-Ticketshop für 222 Euro für die gesamten vier Tage vom 16.8. bis 19.8.. Man sieht sich in Dinkelsbühl!