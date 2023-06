VENDETTA mag es immer noch kohlrabenschwarz

Am 14. Juli 2023 veröffentlicht VENDETTA über Massacre Records ihr Album "Black As Coal". Zum Titerltrack gibt es jetzt ebenfalls ein Video.



Quelle: Mona Miluski, All Noir, Massacre Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: vendetta black as coal